Avertisment teribil de la șeful NATO: „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”. Mark Rutte cere pregătiri urgente pentru un posibil război

Mark Rutte a transmis un mesaj care dă fiori Europei. Secretarul general al NATO a avertizat joi, în timpul unui vizite la Berlin, că liniștea de care se bucură încă statele aliate este o iluzie și că Rusia ne are deja în vizor. Oficialul a cerut tuturor țărilor membre să lase complacerea la o parte și să investească masiv și rapid în apărare, pentru a evita o catastrofă similară cu războaiele mondiale trăite de bunicii și străbunicii noștri.

Liderul Alianței s-a arătat dezamăgit și îngrijorat de faptul că mulți parteneri nu simt pericolul real și trăiesc cu impresia falsă că timpul este de partea lor. Rutte a fost tranșant și a spus că războiul este chiar la ușa noastră, iar Rusia a readus conflictul pe continent. Estimările sale sunt sumbre, sugerând că Moscova ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani, motiv pentru care trebuie să fim pregătiți să ne apărăm acum.