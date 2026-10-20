Autostrada Sibiu–Pitești: când se deschide circulația și când ar putea fi gata întregul proiect
Autostrada Sibiu–Pitești / Facebook Asociația Pro Infrastructură
Află când ar putea fi deschis tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș și când este estimată finalizarea Autostrăzii Sibiu–Pitești, inclusiv a loturilor montane.
Vești importante pentru șoferii care așteaptă finalizarea Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1). Lucrările pe sectoarele montane dintre Boița și Tigveni ar putea avansa după deblocarea procedurilor privind acordurile de mediu, însă întârzierile administrative ar putea împinge termenul de finalizare a întregului proiect până în a doua jumătate a anului 2030.
Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a explicat că revizuirea acordurilor de mediu permite continuarea demersurilor pentru emiterea autorizațiilor de construire necesare pe întregul traseu.
Când ar putea fi deschisă următoarea secțiune a Autostrăzii Sibiu–Pitești
Una dintre cele mai așteptate inaugurări este cea a secțiunii 4, între Tigveni și Curtea de Argeș. Tronsonul are aproximativ 9,86 kilometri și include Tunelul Momaia.
Potrivit informațiilor transmise anterior de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, lucrările ajunseseră la un stadiu fizic de 99% în septembrie 2026. Deschiderea circulației depindea în principal de finalizarea testelor de siguranță ale tunelului.
Autoritățile au estimat că acest sector ar putea fi dat în trafic în cursul anului 2026, înaintea termenului contractual din februarie 2027. Dacă estimarea se confirmă, șoferii ar putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.
Lucrările pe sectoarele montane ar putea continua pe întregul traseu
Pe secțiunile 2 și 3, dintre Boița, Cornetu și Tigveni, constructorii au întâmpinat dificultăți administrative legate de actualizarea acordurilor de mediu. Modificările proiectelor au impus revizuirea documentațiilor, inclusiv în zone unde traseul intersectează arii naturale protejate sau presupune intervenții asupra cursurilor de apă.
Până la deblocarea acestor proceduri, constructorii au putut lucra doar pe porțiunile pentru care existau autorizațiile necesare.
Potrivit declarațiilor lui Horațiu Cosma, după emiterea acordurilor de mediu revizuite, următorul pas este obținerea ultimelor autorizații de construire. Acestea ar permite desfășurarea lucrărilor pe întreaga lungime a celor două loturi montane, care însumează aproximativ 69 de kilometri.
Progrese la tuneluri, poduri și viaducte
În ciuda dificultăților, pe șantierele deja autorizate au fost înregistrate progrese la mai multe structuri importante ale autostrăzii.
La Tunelul Robești au fost excavați aproximativ 900 de metri, în timp ce la Tunelul Balota lucrările de excavare au ajuns la circa 200 de metri dintr-o lungime totală de 500 de metri.
La Boița a fost străpunsă și cea de-a doua galerie a tunelului scurt. În paralel, se lucrează la 23 dintre cele 48 de poduri prevăzute pe traseu.
Un alt obiectiv important este Tunelul Poiana, cel mai lung de pe autostradă, pentru care se pregătește instalarea utilajului de forare de mari dimensiuni, cunoscut drept „cârtiță”.
Când ar putea fi gata întreaga Autostradă Sibiu–Pitești
Termenele inițiale pentru finalizarea loturilor montane erau stabilite pentru sfârșitul anului 2028. Întârzierile generate de procedurile administrative și de mediu ar putea însă împinge finalizarea acestora până în a doua jumătate a anului 2029.
În ceea ce privește întregul proiect Sibiu–Pitești, estimarea prezentată de Horațiu Cosma indică a doua jumătate a anului 2030 pentru finalizarea lucrărilor. Acest termen depinde însă de evoluția șantierelor, de obținerea tuturor autorizațiilor și de ritmul în care vor fi executate lucrările montane.
Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Odată finalizată, aceasta va asigura o legătură rapidă peste Carpați și va îmbunătăți conexiunea dintre centrul țării, sudul României și rețeaua de transport către vestul Europei.
Până atunci, șoferii vor trebui să urmărească anunțurile oficiale privind deschiderea fiecărui tronson, deoarece datele estimate pot fi modificate în funcție de stadiul lucrărilor și de testele necesare înaintea inaugurării.
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