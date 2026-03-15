Amenzi de circulație plătite pe loc, prin cod QR generat de polițiști

Autoritățile pregătesc mai multe modificări importante ale Codului Rutier, menite să reducă numărul accidentelor și să îi determine pe șoferi să respecte regulile de circulație.

Printre cele mai importante măsuri se numără posibilitatea de a plăti amenzile de circulație pe loc, prin scanarea unui cod QR generat de polițist.

La opt ani după ce plata amenzilor direct la polițiști a fost interzisă prin lege, autoritățile vor să revină la această posibilitate, însă într-o formă modernă și digitalizată.

Potrivit propunerii, imediat după constatarea contravenției, polițistul va putea genera un cod QR. Șoferul îl va scana cu telefonul mobil și va fi direcționat către o platformă online unde va putea plăti amenda pe loc, cu cardul.

Nu va fi vorba despre plata în numerar către agentul de poliție, ci despre o metodă rapidă de achitare digitală a sancțiunii.

Măsura este gândită pentru a simplifica procedurile administrative și pentru a reduce timpul de achitare al amenzilor, dar și pentru a crește gradul de colectare al acestora. Codul QR va fi integrat pe procesul verbal, atât în cazul în care acesta este eliberat fizic, cât și dacă este eliberat în format electronic.