Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 după un show spectaculos la Viena

15 mai 2026, 07:50
Actualizat: 15 mai 2026, 13:33
Alexandra Căptinescu

Articol scris de Ionuț Nichita

România se numără printre cele zece țări care s-au calificat în finala Eurovision 2026, după a doua semifinală desfășurată joi seară la Viena.

Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul și juriile cu piesa „Choke Me”, obținând astfel un loc în ultimul act al competiției.

După voturile telespectatorilor și ale juriilor naționale, alte cinci țări au fost eliminate din concurs, potrivit agențiilor internaționale de presă. Cele zece țări care au obținut calificarea în finala Eurovision 2026 sunt:

  • Bulgaria: Dara – „Bangaranga”

  • Ucraina: Leléka – „Ridnym”

  • Norvegia: Jonas Lov – „Ya Ya Ya”

  • Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”

  • România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

  • Malta: Aidan – „Bella”

  • Cipru: Antigoni – „Jalla”

  • Albania: Alis – „Nân”

  • Danemarca: Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”

  • Cehia: Daniel Zizka – „Crossroads”.

