Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă pe o plajă din Mamaia după apariția unui obiect suspect. Ce au descoperit autoritățile
Alertă pe o plajă din Mamaia. Foto: focuspress
Un obiect suspect observat luni, 17 august, pe o plajă din stațiunea Mamaia a determinat autoritățile să intervină de urgență. La momentul sesizării exista suspiciunea că obiectul ar putea fi o dronă, motiv pentru care zona a fost verificată.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:04IGSU: Peste 600 de incendii au ars, în trei zile, o suprafață de aproximativ 2.750 de hectare de teren
- 12:00Pauză în ședința decisivă a CCR: soarta lui Fritz atârnă de un fir de ață. Reacția lui Tănăsescu la întâlnirea cu presa
- 11:49Spațiul aerian românesc, brăzdat de avioane militare turcești. Ce eveniment a avut loc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News