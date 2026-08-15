Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru românii care sărbătoresc azi numele, dar și de Ziua Marinei

Publicat 15 aug. 2026, 10:12 Sursă Realitatea.Net

Cu ocazia Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei, șeful statului le-a transmis românilor urări de pace sufletească, iar celor care își serbează onomastica, sănătate și împliniri. Președintele a adus un omagiu marinarilor, subliniind că dincolo de curaj, credința este cea care îi ghidează și îi aduce mereu cu bine acasă pe cei ce înfruntă mările.

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