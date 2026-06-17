Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alarmă în satele României: urșii au dat iama în casele oamenilor. Ce spun localnicii
Urșii ajung tot mai des în gospodării
Publicat17 iun. 2026, 08:22
Actualizat17 iun. 2026, 09:03
Sursărealitatea.net
Pericolul urșilor ajunge la un nivel alarmant în satele din România. Animalele sălbatice nu mai atacă doar gospodăriile, ci pătrund chiar în casele oamenilor. Numărul alertelor și apelurilor la 112 crește, iar localnicii cer măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:37Andrew Tate, din nou în fața procurorilor DIICOT. Milionarul acuzat de viol a fost dus la audieri
- 10:29Semnificația aparte pe care o are aparția Shakirei la CM 2026
- 08:41Protest în sistemul vamal: angajații declanșează grevă de avertisment timp de două ore
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News