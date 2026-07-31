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Actualitate· 2 min citire
Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni
Bacalaureat 2026
Publicat31 iul. 2026, 11:01
Sursărealitatea.net
Sesiunea iulie-august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfăşura şi marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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