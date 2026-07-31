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Actualitate· 2 min citire
Peluza Nord, mesaj fără menajamente pentru conducerea FCSB după eliminarea rușinoasă din Conference League
AUDA - FCSB 1-4
Eliminarea categorică a FCSB din UEFA Conference League, după dubla pierdută cu Auda, scor general 3-7, a provocat o reacție extrem de dură din partea Peluzei Nord. La aproximativ 12 ore după eșecul din Letonia, liderii galeriei au publicat un comunicat în care critică situația de la club și cer schimbări imediate.
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