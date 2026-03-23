Accident grav, luni dimineața, între un autoturism şi un autocar, pe Drumul Expres 12. Şoferul autoturismului a fost grav rănit

Un accident înt care au fost implicate un autoturism şi un autocar s-a produs luni dimineaţă pe sensul spre Piteşti al Drumului Expres 12, în zona localităţii Albota.. Şoferul autoturismului a fost grav rănit.

”Accident pe DEx 12, pe sensul spre Piteşti, la km 104, în dreptul localităţii Albota. În evenimentul rutier au fost implicate două autovehicule, respectiv un autoturism şi un autocar de transport persoane”, a anunţat IPJ Argeş.

Poliţiştii Serviciului Rutier Argeş sunt la faţa locului pentru cercetări.

Din primele date, conducătorul autoturismului a fost rănit grav.