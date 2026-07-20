Grevă în peste 500 de spitale din țară, astăzi. Revoltă uriașă față de legea salarizării

Publicat 20 iul. 2026, 09:00 Actualizat 20 iul. 2026, 09:17 Sursă Realitatea PLUS

Activitatea în peste 500 de spitale din România va fi întreruptă luni, între orele 09:00 și 11:00, în cadrul unei greve de avertisment organizate de sindicatele din sănătate, nemulțumite de noua formă a legii salarizării.

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