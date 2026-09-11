Generalul care a coordonat Parada de 1 Decembrie, găsit împușcat, într-un imobil din Prahova: ce spune Poliția

Publicat 11 sept. 2026, 09:58 Actualizat 11 sept. 2026, 10:27 Sursă Realitatea.Net

Tragedie fără margini. Generalul maior în rezervă care a coordonat Parada Militară de 1 Decembrie a fost găsit împușcat în cap într-un imobil din Prahova. Soția lui Dorin Ioniță a fost cea care a alertat autoritățile după ce nu a mai putut lua legătura cu acesta. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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