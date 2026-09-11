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Tragedie în Prahova. Un general al Armatei a fost găsit împușcat
FOTO: Pixabay.com
Fostul comandant al Forțelor Întrunite, Dorin Ioniță, descoperit fără suflare
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