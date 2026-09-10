Jaf de 100.000 de euro într-un complex de lux de lângă București. Hoțul ar fi știut exact unde sunt banii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 19:21

Un complex rezidențial de lux din apropierea Bucureștiului a fost ținta unui jaf în urma căruia au dispărut aproximativ 100.000 de euro. Principalul suspect este un fost angajat, care ar fi cunoscut foarte bine zona și locul în care erau păstrați banii.

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