Cseke Attila: "Toate creșele finanțate prin PNRR vor fi finalizate". Ce spune despre spitalele prinse în program

Publicat 13 iul. 2026, 14:18 Actualizat 13 iul. 2026, 14:31 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că România își va îndeplini țintele asumate prin PNRR în ceea ce privește construirea de creșe, însă unul dintre cele opt spitale finanțate prin acest program, cel de la Constanța, nu va fi finalizat la termen. Investiția va continua din fonduri europene structurale, iar alte cinci spitale au primit finanțare suplimentară de la bugetul de stat.

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