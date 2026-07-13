Alertă în Mamaia Nord! Apa mării s-a înnegrit, iar mirosul puternic i-a speriat pe turiști VIDEO

Publicat 13 iul. 2026, 09:19 Sursă Realitatea.Net

Apa mării și-a schimbat culoarea pe o plajă din Mamaia Nord, iar mirosul puternic resimțit în zonă i-a determinat pe turiști să sesizeze autoritățile. Deocamdată, cauza fenomenului nu este cunoscută, iar verificările sunt în desfășurare.

Distribuie articolul