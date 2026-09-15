Anca Alexandrescu acuză tentative de deturnare a protestului fermierilor din Piața Victoriei: „S-ar putea pregăti o provocare”

Publicat 15 sept. 2026, 12:56 Actualizat 15 sept. 2026, 14:15 Sursă Realitatea.Net

Anca Alexandrescu a avertizat, marți, în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea PLUS, asupra posibilității ca protestul ciobanilor din Piața Victoriei să fie deturnat. Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” le-a cerut participanților să dea dovadă de responsabilitate și să nu răspundă agresiv la eventuale provocări. "Orice încercare de deturnare va compromite tot ce înseamnă mișcarea suveranistă și nu ne dorim acest lucru", a transmis jurnalista.

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