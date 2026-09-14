Nicușor Dan anunță din Finlanda când vrea să desemneze premierul: „Nu putem să mai așteptăm”

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, din Finlanda, că intenționează să desemneze un candidat pentru funcția de premier înainte de plecarea sa în Statele Unite.
Șeful statului a explicat că negocierile politice au durat prea mult și că România nu mai poate amâna formarea unui nou Guvern. În același timp, Nicușor Dan a recunoscut că, în actualul context, scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exclus.
Desemnarea premierului, înainte de SUA
Nicușor Dan a declarat că își dorește ca nominalizarea să fie făcută înainte de deplasarea în Statele Unite, unde urmează să participe la Adunarea Generală a ONU.
Președintele a transmis că aștepta o disponibilitate mai mare pentru dialog din partea partidelor odată cu revenirea parlamentarilor la începutul sesiunii. În opinia sa, acest moment trebuie folosit pentru a identifica rapid o formulă politică ce poate susține viitorul Executiv.
„Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”, a declarat șeful statului.
Negocierile pentru noul Guvern
Formarea unei majorități parlamentare reprezintă în continuare principala problemă. Președintele a explicat că o eventuală nominalizare trebuie să aibă în spate suficiente voturi pentru ca viitorul Guvern să poată trece de Parlament.
În ultimele săptămâni, în discuțiile politice au apărut mai multe variante pentru funcția de premier, printre acestea fiind vehiculate numele lui Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Până în acest moment, însă, nu s-a conturat o soluție politică acceptată de toate formațiunile care ar trebui să susțină noul Executiv.
Anticipatele nu mai sunt excluse
Nicușor Dan a precizat că nu își dorește organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. Președintele consideră că România are nevoie de un Guvern funcțional și de stabilitate politică.
Totuși, șeful statului a admis că, dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate capabilă să susțină Executivul, scenariul anticipatelor nu mai poate fi exclus.
Situația este complicată de faptul că Parlamentul trebuie să acorde votul de încredere noului Guvern, iar negocierile dintre formațiunile politice nu au dus încă la un acord definitiv.
Președintele vrea o soluție rapidă
Nicușor Dan a transmis că următoarea desemnare trebuie să ducă la formarea unui Guvern care să poată obține susținerea Parlamentului. Președintele nu a indicat însă, în declarația de luni, numele persoanei pe care intenționează să o nominalizeze.
Mesajul transmis din Finlanda indică o schimbare de ritm la Cotroceni: după săptămâni de negocieri și consultări, șeful statului consideră că procesul trebuie încheiat.
În paralel, Nicușor Dan participă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice de la Rovaniemi, unde discută cu lideri europeni despre securitatea regiunii și relația dintre provocările din Arctica și cele de pe Flancul estic al NATO.