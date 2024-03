Primari, viceprimari și consilieri municipali au trecut la PSD Argeș

”Le urez tuturor ”Bine ați venit!” și vă asigur că astfel de momente vor mai urma! Mă bucur că au intrat în familia PSD oameni gospodari cu care am lucrat bine de-a lungul timpului. Noi suntem pregătiți pentru alegerile locale pe care cu siguranță le vom câștiga!” – Ion Mînzînă.

”M-am alăturat unei echipe puternice alături de care știu că pot continua proiectele de dezvoltare ale comunei Uda. E o alegere normală, mai ales că am colaborat întotdeauna bine cu colegii de la PSD și cu Consiliul Județean” – Dumitru Drăgușin.

”Am făcut un pas foarte important astăzi. Am aderat la cel mai mare partid din România și am venit alături de o echipă puternică și închegată. Am convingerea că PSD va câștiga alegerile din Argeș!” – Florin Iordache.