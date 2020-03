Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu a avut o întâlnire vineri cu prefectul de Argeș, Emanuel Soare, înainte de a afla despre faptul că un coleg PNL a fost infectat cu coronavirus. Imediat după ce premierul Lodivic Orban a făcut anunțul, atât prefectul cât și președintele PNL Argeș au fost testați pentru depistarea COVID-19. Adrian Miuțescu este și preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului și a intrat în contact cu mai mulți oameni. Într-un comunicat de presă, Miuțescu anunță că a intrat în autoizolare.

Prefectul de Argeș și președintele PNL Arges, testați pentru depistarea Covid-19! Iată comunicatul de presă al PNL Argeș:

„Legat de informațiile apărute în spațiul public, unele rău intenționate, doresc să fac următoarele precizări. Astăzi am avut o întâlnire cu domnul prefect atât pe tema epidemiei și pe combaterea ei în județul Argeș cât și pe tema altor subiecte de interes județean.

În timpul discuției din biroul domnului prefect am aflat de la televizor decizia premierului de a solicita izolarea membrilor Guvernului și a membrilor Biroul Permanent Național.

Săptămâna aceasta am participat la multe întruniri, inclusiv la ședința de birou luni la care a participat și domnul senator Vergil Chițac.

Eu am stat la o distanță considerabilă de domnia sa, nu am interacționat direct. Apoi am avut întâlniri de lucru cu miniștrii, am fost la birou, am urmat activitatea cotidiană.

Astfel, pentru a elimina orice suspiciune, am decis să solicit o echipă de la Direcția de Sănătate Publică pentru a efectua testul pentru depistarea COVID-19 atât mie cât și domnului prefect.

De asemenea, am discutat telefonic, în urma cu câteva minute, cu domnul prim-ministru Ludovic Orban și recomandarea domniei sale este autoizolarea la domiciliu pentru toți membrii Guvernului și pentru membrii BPN.

Același lucru îl voi face și eu, voi intra în autoizolare la Curtea de Argeș”, a transmis președintele PNL Argeș Adrian Miuțescu.

Senatorul de Constanţa Vergil Chițac s-a simţit rău şi a fost testat pentru COVID-19. Rezultatele au confirmat vineri că este infectat atât el cât şi soţia sa.