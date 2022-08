Apar noi informații în ceea ce privește încercarea jurnalistei Emilia Șercan de a discredita trustul Realitatea Media. Dintr-o investigație a ziariștilor Realitatea

Investigația jurnaliștilor Realitatea Plus dezvăluie faptul că apariția analizei “realizată” de Qurium The Media Foundation este de fapt, cel puțin în parte, rezultatul unei așa-zise anchete făcută pe teritoriul României, posibil cu implicarea unui serviciu secret implicat în lupta politică.

Astfel, în materialul postat pe site-ul qurium.org, se arată o captură facută de pe ecranul unui telefon mobil tip iphone conectat la rețeaua Orange. Captura conține răspunsul la întrebarea “who is?” (cine este?) realitateadinmoldova.md. Numai că “anchetatorii” suedezi dovedesc un amatorism înfiorător. Aceasta este o primă dovadă că așa-zisa anchetă a fost servită din România, deoarece operatorul internațional Orange nu este prezent în Suedia. Este cert că acea captură a fost trimisă din afara Suediei. De ce ar fi fost nevoie ca o interogare „who is” să fie realizată în România, de pe un telefon, și nu de pe un PC care folosește tehnici avansate pentru analizarea unui site este din nou un mister. Sau o mare greseală!

În plus, realizatorii analizei nu lasă doar această urmă de amatorism. Într-o încercare de dovedire că realitateadinmoldova.net îi aparține lui Cristian Rizea, pe site-ul ONG-ului suedez este publicat un raport realizat cu soft-ul Maltego. Graficul este la o rezoluție extrem de mică, practic este complet indescifrabil.

Specialiști în IT le-au spus investigatorilor Realitatea Plus că aceste grafice diferă mult calitativ de analiza profesionistă făcută de suedezi codului sursă al unui alt site, patrianoastra.com. Este un alt semn că “investigația” ONG-ului suedez acoperă de fapt încercarea de compromitere a trustului Realitatea Media de aici, din România.

Qurium The Media Foundation este un ONG suedez înregistrat în Suedia și are 150 de angajați. Website-ul ONG-ului are un trafic foarte scăzut, de doar 9 mii de vizitatori. Este clar că nu se poate susține singur din punct de vedere economic. Una dintre sursele de finanțare a ONG-ului este Fundația Soros, prin intermediul unui alt ONG, Media Frontiers. Jurnaliștii Realitatea Plus au descoperit că acest ONG s-a transformat ulterior în Media Defence și a primit peste 1.500.000 de dolari, în ultimii ani.

Investigația Realitatea Plus este în plină desfășurare, din dorința de a elucida motivele pentru care trustul Realitatea Media este târât în scandalul inițiat de către Emilia Șercan.

Reamintim că, în urmă cu puțin timp, Realitatea Plus a transmis “faptul că Domnul Cristian Rizea nu este angajat al entităților trustului, ci se află într-o relație strict comercială cu Realitatea Media, prin societatea Realitatea – PHG SRL cu sediul în Republica Moldova, al cărui coproprietar este.

Societatea deținută în coproprietate de către Domnul Cristian Rizea, Realitatea – PHG SRL, a solicitat și a primit acceptul de a retransmite pe teritoriul Republicii Moldova posturile de televiziune Realitatea Plus, Realitatea Star si Realitatea Sportivă.

Potrivit relațiilor contractuale, site-urile deținute de către Realitatea – PHG SRL, în care Domnul Cristian Rizea este coproprietar, sunt găzduite, din punct de vedere tehnic, de serverele aflate în proprietatea trustului Realitatea. Este o chestiune strict tehnică, Realitatea Media nu este implicată în politica editorială a publicațiilor Domnului Rizea.”

Respectăm opiniile asumate ale Domnului Cristian Rizea, invitat în programele Realitatea Plus în calitate de fost parlamentar al României.

Jurnaliștii de la Realitatea Plus menționează că Doamna Emilia Șercan a fost invitată să intervină în emisiuni când Domnul Rizea sau un alt invitat i-a pronunțat numele, dar a refuzat de fiecare dată.