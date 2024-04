Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la lansarea lui Ion Mînzînă și Cristian Gentea: ”Sunteți campioni la absorbția de fonduri europene!”

PSD Argeș a demonstrat sâmbătă, 20 aprilie, forța unei echipe de succes pentru argeșeni. În prezența a peste 800 de delegați, a conducerii Guvernului și a Partidului Social Democrat a avut loc lansarea candidaturii președintelui PSD Argeș Ion Mînzînă pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș și a prim-vicepreședintelui PSD Argeș Cristian Gentea pentru funcția de primar al municipiului Pitești.

La eveniment au fost prezenți premierul Marcel Ciolacu – președinte PSD, ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura-Oprescu – deputat și secretar executiv al PSD Argeș, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea – senator, Paul Stănescu – secretar general PSD, Mihai Tudose – europarlamentar, vicepremierul României Marian Neacșu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Adrian Câciu, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării Bogdan Ivan-Gruia, reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor, cadrelor medicale, conducători de instituții.

Ion Mînzînă și Cristian Gentea sunt unii dintre cei mai performanți oameni politici și de administrație pe care l-a avut județul Argeș în ultimii 35 de ani.

Au bătut record după record în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, investițiile în infrastructură rutieră, în sistemul medical, în educație și în cultură. În doar trei ani de mandat, atât la Consiliul Județean, cât și la Primăria municipiului Pitești au fost atrase fonduri de peste 1 miliard de euro, Argeșul fiind fruntaș în ceea ce privește dezvoltarea la nivel național.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ”Sunteți campioni la absorbția de fonduri europene!”

”2024 este un an în care se cerne grâul de neghină. Performanța de incompetență. Se cerne adevărul de minciună. Cetățeanul este cel care va face diferența între cine este gospodar cu adevărat și cine doar a vorbit că este gospodar, dar nu face nimic. Din perspectiva județului Argeș aveți foarte multe realizări importante cu care piteștenii și argeșenii trebuie să se mândrească. Dincolo de a fi campion la absorbția de fonduri europene, Argeșul este campion la investiții, la transformare, se vede munca de ani de zile pentru a găsi soluții pentru ca aceste investiții să se realizeze. Argeșul are un grad de absorbție a fondurilor europene de peste 96%. Un pariu pe care l-aș face este dublarea Produsului Intern Brut al județului Argeș. Are cu ce, are de ce și are cum – are echipă, are gospodari! Sub conducerea acestor gospodari Argeșul înflorește!”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu.

Sursa: Realitatea de Arges