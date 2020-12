Ziua Națională a României a fost marcată în cadru restrâns și în Pitești, unde a fost organizată o ceremonie militară.

Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, prezent la ceremonie împreună cu subprefectul Andrei Ciungu și cu reprezentanți ai M.A.I. din județ.

Cu această ocazie, prefectul județului Argeș a transmis un mesaj tuturor românilor:

Sărbătorim astăzi Ziua Națională, în condiții pe care nu ni le puteam imagina, cu numai un an în urmă. Chiar dacă fastul de altădată nu mai este azi posibil, chiar dacă situația cu care ne confruntăm este una deosebit de grea, am încredere că noi, românii, vom găsi resursele să depășim dificultățile cu care ne confruntăm, așa cum am reușit să o facem, de atâtea ori, de-a lungul istoriei. Unitatea și curajul pe care 1 Decembrie ni le aduce în memorie în fiecare an au acum o rezonanță aparte. Împreună, prin implicare, și responsabilitate, putem să depășim criza sanitară și să începem să dezvoltăm România.

Stă în puterea noastră să contribuim la modernizarea statului, pentru ca țara pe care am moștenit-o de la cei care au făcut Marea Unire să reziste în fața noilor provocări ale istoriei. Aceasta este ziua în care sărbătorim curajul celor care au luptat și s-au sacrificat în Marele Război pentru reîntregirea României, dar și în anii dificili care au urmat, pentru a apăra această unire. Sărbătorim, de asemenea, curajul cetățenesc al celor care au afirmat fără ezitare voința de a face un stat românesc unic, unitar și democratic. 1 Decembrie, ziua Proclamației de la Alba Iulia, este un simbol al tuturor acestor eforturi pentru afirmarea națiunii noastre moderne. Un stat responsabil în relația cu cetățenii este fundamentul noii unități de care avem nevoie.

Românii au dat, după 1989, așa cum înaintașii o făcuseră cu un secol în urmă, în mod repetat dovezi de curaj, de maturitate și de fiecare dată când ne-am aflat în situații dificile ne-am mobilizat pentru a readuce România pe drumul cel bun. Este momentul să ne mobilizăm din nou, să îi ajutăm pe cei care luptă să ne păstreze sănătatea și să înțelegem că prezența României în Europa ne face mai puternici, dar face mai puternică și Europa.

La mulți ani, România! La mulți ani, români, oriunde v-ați afla!”- prefectul județului Argeș, Emanuel Soare

Sursa: Realitatea de Arges