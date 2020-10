În vară, timp de câteva săptămâni, media de infectări a fost de peste 100 pe zi. Situația este acum ținută sub control, spun autotitățile, datorită măsurilor luate preventiv. Printre acestea se numără și obligativitatea purtării măștilor în spații deschise. În ultima perioadă, rata infectării a rămas scăzută în tot județul Argeș, asta după ce autoritățile au impus măsuri din timp, scrie realitatea.net

Oamenii au fost nevoiți să poarte măști și în aer liber, iar restaurantele au fost închise preventiv, fără a se aștepta o decizie de la București. Majoritatea localnicilor au înțeles gravitatea situației și s-au conformat deciziilor luate de autorități.

„Eu sunt bătrân… Eu o port, nu mă încurcă”, spune un localnic.

„Nu mă deranjează. Important e să fie bine pentru toată lumea… Port mască pentru că asta este… Sunt conștient de ce se întâmplă cu noi”, spune altul.

„Eu o port și acasă, prin grădină, pe stradă, la locuri externe și în interior. Nu vezi că se luptă medicii cu această pandemie de nu știu ce să mai facă nici ei, nu mai au timp nici să respire…”, spune un alt localnic.

„Am acționat foarte ferm în momentul în care am văzut că am ajuns la o medie de 100 de cazuri pe zi. Deși am fost în plin sezon estival, în urma controalelor efectuate în teren am luat decizia de a închide piscinele, târguri săptămânale. Am interzis interacțiunile fizice de tip dans și joc. Ne-a trebuit peste o lună și jumătate să ajungem să stăpânim pandemia, să ajungem la un platou în care să numai crească cazurile, apoi să ajungem la o scădere. O lună, o lună și jumătate ne-a trebuit să ne revenim efectiv, să reușim cumva să vindecăm județul”, spune Emanuel Soare, prefectul județului Argeș.

La finalul verii, judeţul Argeş s-a confruntat cu un val uriaș de infectări. După introducerea restricţiilor, numărul de noi cazuri a scăzut sub 25 în fiecare zi.

