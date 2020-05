Primul ministru Ludovic Orban a anunţat luni, la Piteşti că în curând va fi luată o decizie în privinţa deschiderii teraselor. Hotărârea va avea legătură cu evoluţia epidemiei în perioada imediat următoare.

În cadrul întâlnirii de la Piteşti, premierul Ludovic Orban a fost întrebat ce decizie va fi luată în privinţa deschiderii teraselor. „Este adevărat ca am avut o discuţie, m-am arătat deschis. Pe 18 avem o nouă discuţie. Totul depinde de evoluţia epidemiei în cele două săptămâni dintre 15 mai şi 1 iunie. Nu va mai putea exista un control foarte strict din partea autorităţilor şi ţinerea sub control a răspândirii virusului va ţine de comportamentul responsabil al cetăţenilor. 98 % dintre cetăţeni s-au comportat extrem de corect. După 15 mai va sta în puterea lor să ţinem sub control. Daca va fi bine, dupa 1 iunie vor fi noi măsuri de relaxare şi recunosc că am discutat şi vom da drumul teraselor dacă vor fi condiţii”, a declarat primul ministru.