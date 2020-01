Luni, la Filarmonica Pitești va avea loc un concert de mandoline susținut de artiști coreeni. Spectacolul va cuprinde piese celebre. Dirijorul va fi de asemenea din Coreea de Sud.

Filarmonica Piteşti organizează luni, 13 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul concert al anului. Alături de grupul de mandoline „Luyah Mandolin Ensemble” și dirijoarea Lee Guk Puy (Coreea de Sud) participă orchestra de cameră a Filarmonicii Pitești.

În program: C.C.Converse – What a friend we have in Jesus, M. Jarre – Doctor Zhivago, P. Pauls – 1 million roses, Șostakovici – Vals nr. 2, Russian folk song – Troika, Nicola Piovani – Buongiorno principessa, La vita è bella, P. Marquina – España Cañí, Vincenzo di Chiara – La spagnola, Son mok in – Tears of Mokpo, Traditional American melody – Amazing grace, Korean song – Barley field și Korean folk song – Arirang.

De menționat, că toți artiștii invitați sunt profesori de prestigiu la universitatea din capitala Coreei de Sud.

La acest concert abonamentele sunt valabile!

Preţul biletelor de concert la categoria A sunt 40 lei, la categoria B – 25 lei iar la categoria C – 20 le. Preșul bileltelor la concert extraordinar pentru un loc la categoria A sunt de 50 lei, la categoria B – 40 lei și la categoria C – 30 lei.

Tariful unui abonament pentru un loc la categoria A costă 400 lei, la categoria B – 300 lei și la categoria C – 250 lei.