Candidatul PNL pentru Primăria Pitești, Sorin Apostoliceanu, a votat la secția ABAAV Pitești, Administrația Bazinală de Ape Argeș-Vedea.

„Am votat pentru schimbare, pentru speranță, pentru o administrație profesionistă, pentru fonduri europene care vor schimba acest oraș, am votat pentru locuri de joacă, pentru locuri de muncă bine plătite pentru tineri, pentru zone de relaxare, am votat pentru un spital municipal și am votat pentru un oraș viu, sănătos și pentru un Pitești al viitorului. Am votat pentru o echipă puternică la primăria Pitești, am votat pentru o echipă puternică la CJ și am votat pentru un președinte educat pentru Consiliul Județean. Dragi piteșteni, ieșiți la vot. Este singura noastră șansă să schimbăm orașul și să-l dezvoltăm”- Sorin Apostoliceanu.

A fost însoțit de echipa de candidați pentru Consiliul Local și de conducerea PNL Argeș, alături de președintele Adrian Miuțescu și deputatul Dan Bica.

Sursa: Realitatea de Arges