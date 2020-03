În contextul prevederilor din Ordonanța Militară, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, în județul Argeș, intervențiile de urgență se vor efectua în cabinetele stomatologice stabilite în urma unei analize a Direcției de Sănătate Publică Argeș.

Cabinetele stomatologice care asigură urgențele în Argeș:

– UPU Spitalul Județean Pitești (Aleea Spitalului,nr 36)- intervenții la pacienții NON COVID- 19;

– Lângă Spitalul Județean Pitești, SC Dr. Costache Ionuț-Bogdan SRL, cu cabinet mobil deserviți de medici din cadrul UPU ai Spitalului Juțeţean – vor fi primiți pacienți confirmați sau suspecți de COVID-19;

– Spitalul de Pediatrie Pitești (str Dacia, nr. 1) – pentru copiii NON COVID-19;

– Cabinet școlar al Liceului Astra din Pitești (str. Nicolae Dobrin, Nr. 3)- pacienții aflați în carantină și cei izolați la domiciliu;

– SC Implant Expert Pitești SRL (Dr. Leahu)- Pitești, str. Doaga, nr. 11- pacientii NON COVID-19;

– CMI Dr. Horohoianu Gabriela, Câmpulung, str. N. Leonard. Nr. 2- pacienții NON COVID-19