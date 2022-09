Anamaria Prodan și fostul soț au ajuns seara trecută la secția de poliție din Snagov, după o bătaie la vila impresarei. S-au acuzat reciproc de agresiune și au primit ordine de protecție. Anamaria Prodan spune că fostul soț era băut și a intrat în casă cu forța. Apoi, a început să o amenințe și să o împingă. Mai mult, s-ar fi năpustit asupra ei, moment în care a fost nevoită să se apere și l-ar fi lovit. Anamaria Prodan susține că este în continuu amenințată cu moartea sau cu pușcaria de către bărbatul care i-a fost alături ani ani în șir. Jurnaliștii Realitatea

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au ajuns la poliție, vineri seara, după ce s-ar fi bătut. Potrivit polițiștilor, cei doi se acuză reciproc de agresiune.

„Dacă se întâmpla să vină poliția de prima oară, nu mai ajungeam aici. Ne temem pentru viața noastră. Nu ajungeam să vină Reghecampf duhnind a alcool abia tinandu-se pe picioare. Politia nu vrea sa ia probe de sange, nu vrea sa vina sa faca nimic. Același polițist este acum la secție, tot el a venit și mi-a luat mie declarații. Dar văd că nu fac nimic. A venit beat și a început să îl înjure pe finul meu, a dat în el, că ne omoară. Ca-l omoara, ne ameninta cu moartea pe toti, că el e Laurențiu Reghecampf, nasul lui, dl Dobrescu ma baga la pușcărie” a declarat Anamaria Prodan, la ieșirea din secția de poliție.

Anamaria Prodan spune că fostul soț a venit să își ia copilul cu forța și a început să o amenințe. La scurt timp, s-a pornit o bătaie în toată regula.

„A intrat in casa fara acordul nimanui, direct, prin efracție. I-a rupt tricoul (șoferului – n.red.), l-a amenintat cu moartea, l-a zgâriat, cu dl eugen, m-am bagat intre ei, am incercat sa-l calmez”, a mai explicat Anamaria Prodan.

Cei doi soți s-au ales cu ordine de protecție din partea polițiștilor după ce au fost audiați în birouri diferite și s-au acuzat reciproc. Șoferul impresarei a susținut și el că a fost agresat de fostul șot al impresarei. Mai mult, Anamaria Prodan susține că are și probe care îl încriminează pe acesta și că a filmat întrega scenă.

„Îl cunosc de 16-17 ani, am inregistrat din prima secunda audio-video, finul meu a inregistrat tot. Dacă încerci sa dai in mine, tu ce crezi ca patesti?! Daca tu dai in mine, mă strângi de gât?! Dai cu pumnul in față… Îi dai cu pumnul in fata, cășuni, sari in masina peste el?”, a mai relatat Anamaria Prodan.

Poliția Snagov a deschis două dosare penale pentru violență în familie. Fostul soț al impresarei nu a făcut declarații când a ieșit de la audieri și după ce a plecat de la secția de poliție s-a dus la un spital din Capitală.

„La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 19:36, la sediu Poliției Stațiunii Snagov s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 47, iar în jurul orei 19:38, s-a prezentat la aceeași subunitate de poliție o femeie, în vârstă de 49 de ani, aceasta în prealabil apelând și numărul de urgență 112, iar fiecare în parte, sesizând la sediul poliției faptul că a fost agresat fizic, prin loviri, de către celălalt.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale atât bărbatului, cât și femeii respective.

În cadrul activităților specifice polițiștii din cadrul Politiei Statiunii Snagov au aplicat 2 formulare de evaluare a riscului, în urma cărora au fost emise 2 Ordine de Protecție Provizorii.

În cauză au fost deschise 2 dosare penale, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie raportat la lovire sau alte violențe.

În același timp, la sediu Poliției Stațiunii Snagov, un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, a sesizat faptul că a fost agresat fizic, prin lovire, de către primul bărbat menționat, în acest sens fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare”, a transmis Poliția Snagov.