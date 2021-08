Filmările pentru producția Mihai Viteazul/ Locul Nașteriii mele s- au încheiat in aceste zile, chiar in luna in care domnitorul roman obtinea ultima sa victorie. Si cu doar cateva zile inainte ca actorul care il intruchipeaza pe Mihai Viteazul, Denis Stefan, sa isi sarbatoreasca ziua de nastere. Filmarile au avut loc in Bucuresti.

Lucrurile s- au intamplat uimitor si filmarile au fost posibile parca tocmai intr- o potrivire providentiala, tinand cont de faptul ca Mihai Viteazul are in film exact varsta pe care o am acum, a declarat Denis Stefan pentru Realitatea de Valcea.

Mai mult, ziua de 15 august, ziua Sfintei Marii si ziua nasterii lui Denis Stefan, a fost ziua in care, in urma cu doi ani, aveam prima discutie oficiala legata de acest film, chiar la Dragoesti, locul legat de nasterea domnitorului– Mihaela Mihai

După o idee și un scenariu de Mihaela Mihai, filmul prezintă povestea unui vis împlinit, al domnitorului român, despre care s- a scris că a fost născut și botezat în localitatea Drăgoești, idee susținută și în monografia localității, tipărită recent, în care sunt amintite documente care atesta prezența lui Patrascu Voievod (pe care Mihai îl numește tatăl său în hrisovul din București din 25 octombrie 1593) la Dragoesti, cu putin timp înainte de nașterea lui Mihai Viteazul.

Filmul, regizat de Mihaela Mihai, o are în distribuție si pe Maia Morgenstern, o actrita exceptionala, care a participat la filmarile din luna martie, in Dragoesti.

Maia Morgenstern o întruchipează de această dată pe mama domnitorului, Teodora, care a ales să fie călugăriță la mănastirea Cozia.

Iar Denis Ștefan revine în filmul românesc interpretând rolul marelui voievod român.

Moldova, Muntenia şi Transilvania unite într-un singur stat și gândul unei lumi noi, sunt subiectele principale ale producției. Un film despre sensibilitate, putere, credință și dorință, declară Mihaela Mihai.

Alături de Maia Morgenstern și Denis Ștefan, în Drăgoești au filmat și alți actori români, precum Nicodim Ungureanu și Liviu Cheloiu, Aurelian Man.

Imaginea îi aparține directorului de imagine Ioan Meltzer. Proiectul este susținut de Clinica Medicalma Vision.

(foto Denis Stefan, Dr. Constantin Mihai, Medicalmavision)

Și sprijinit de Primăria Drăgoești și restaurantul Godfather.

Producția prezintă documente unice, precum cronica în limbă germană gotică tipărită la Nürenberg prin Johann Lanszenberger, cu amănunte despre evenimentele din perioada domniei lui Mihai Viteazul. O cronică prin care se remarcă admirația autorului față de faptele Voievdului Valah, descoperită de Vasile Oltean.

Filmul prezintă și reconstituirea unora dintre cele ai importante momente ale vieții Voievodului Mihai.