Cazul bărbatului depistat pozitiv cu COVID 19 din Pitești este adus în fața ministrului Sănătății. După ce soția și fiica de doar 21 de ani au murit de noul coronavirus, argeșeanul s-a dus la Spitalul Județean Pitești pentru a cere testarea. Acolo, a stat ore în șir pentru a afla un răspuns la testul decisiv. Cu toate acestea, barbatul n-a renuțat. A așteptat, într-un final a fost testat și a ieșit pozitiv.

Un bărbat și-a pierdut, în doar o săptămână, atât fiica cât și soția, ambele infectate cu coronavirus. Fiica de 21 de ani a decedat luni, la Spitalul Județean din Pitești la o săptămână după ce murise mama ei. Unchiul tinerei povestește, potrivit Digi 24, că medicii nu au testat familia deși mama era intubată la secția ATI a spitalului. Tânăra ar fi fost testată la Pitești pe data de 20 iulie, abia după ce a început să aibă simptome, iar a doua zi a primit testul pozitiv pentru COVID-19. I s-a recomandat să urmeze un tratament acasă dar starea ei s-a înrăutățit. A ajuns pe 26 iulie la spitalul județean, transferată de la spitalul municipal din Câmpulung. A ajuns la Pitești în stare conștientă, câteva ore mai târziu a fost intubată, iar a doua zi pe 27 iulie a decedat. În tot acest timp, tatăl fetei a așteptat în curtea spitalului, a cerut să fie testat, a fost testat abia astăzi.

Directorul medical al Spitalului Județean Argeș, acolo unde au murit mama și fiica spune că fata a refuzat internarea și că a plecat acasă pe semnătură. El spune că totul s-a petrecut din cauza vidului legislativ (n. red. – care a existat după decizia CCR prin care internarea obligatorie și carantina au fost declarate neconstituționale) și că fata nu a putut fi oprită să plece.

Nelu Tătaru este de părere că ancheta epidemiologică în acest caz nu a decurs cum trebuie.

„Barbatul ar fi trebuit sa fie testat, iar in contextul in care testam unul simtpoamtic, mie mi-e foarte greu sa cred ca, intr-o familie in care acest om chiar n-a avut un simptom care sa-l faca pe acel cadru medical sa indice acea testare… Nu e in regula. Dupa cum vedem ca exista un anumit cluster in acea familie cu foarte multi infectati avand si un deces, si atunci precautiile trebuie sa fie si mai mari. Fiecare caz dintr-o ancheta, ca e caz infectat sau simptomatic sau un contact trebuie tratat separat si trebuie investigat separat”, a declarat Nelu Tătaru, la un post TV.