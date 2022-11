Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Piteşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a bătut-o pe concubina sa, într-un salon de cosmetică din cartierul Trivale. Bărbatul a bătut şi o altă femeie, care a încercat să aplaneze conflictul.

Potrivit IPJ Argeş, bărbatul în vârstă de 35 de ani, din Pitești, ar fi agresat pe fosta concubină, în vârstă de 29 de ani, pe fondul unor discuții contradictorii, după care ar fi agresat și pe o altă femeie, în vârstă de 30 de ani, care a intervenit pentru aplanarea conflictului, și ar fi amenințat cu acte de violență și provocarea de distrugeri.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. După administrarea probatoriului, în seara zilei de 18 noiembrie a.c., cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, iar în ziua de 19 noiembrie a.c., a fost dispusă cercetarea sub măsura preventivă a controlului judiciar”, transmite IPJ Argeş.

Sursa: Realitatea de Arges