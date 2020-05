Un primar argeșean a hotărât să facă testare în masă pentru depistarea infectării cu COVID-19 pentru locuitorii comunei Corbi. Sâmbătă, peste 70 de săteni au mers pe stadionul din comună, în cortul special amenajat. Într-o primă fază au fost achiziționate 200 de teste rapide, însă Virgil Baciu spune că va mai cumpăra altele 1.500 dacă toți locuitorii vor accepta ideea.

Testare în masă pentru locuitorii comunei Corbi, sâmbătă! „Ideea a pornit de la un alt proiect din comună respectiv, învățământul la distanță, când elevii nu mai puteau merge la școală. Am cumpărat tablete copiilor și am pus la dispoziţie toată infrastructura IT, pentru a desfășura aceste cursuri.

Atunci am decis că ar fi bine să facem o testare, pentru că voluntarii vor merge din casă în casă să îi inițieze pe copii cu aceste tablete. Atunci am zis, de ce să nu facem o testare la nivel de comună? Unii au fost încântați, alții au spus că dacă totuși facem această testare și sunt pozitive intră comuna în carantină, se închide comuna, se închid afacerile…

Am luat totuși, hotărârea și am achiziționat 200 de teste, din România, am făcut un parteneriat cu domnul doctor Dincă Marius Bogdan, medicul de familie din comuna Corbi.

S-au înscris pentru astăzi aproximativ 70 de persoane, probabil că vor veni mai multe. Dacă există solicitare în continuare putem aduce încă 1500 de teste pentru care avem precomandă în China la un preț mult mai bun, dar încă nu este confirmată comanda” a declarat Virgil Baciu, primarul comunei.

În comuna Corbi sunt peste 3.700 de locuitori. Testele recoltate până la această oră au fost toate, negative.