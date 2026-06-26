Surpriză în lotul FCSB: Florin Tănase a lipsit din cantonamentul din Olanda! Ce urmează pentru Lixandru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 11:29

FCSB a plecat vineri dimineață în cantonamentul de pregătire din Olanda, însă din lotul deplasat a lipsit Florin Tănase, unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

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