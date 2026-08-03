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Adolescentă de 17 ani, arestată după ce ar fi atacat cu o bâtă un polițist aflat în misiune

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 19:32

O adolescentă de 17 ani a fost arestată preventiv, fiind acuzată că a agresat un polițist aflat în timpul unei intervenții desfășurate în județul Covasna. Potrivit anchetatorilor, tânăra l-ar fi lovit pe agent cu o bâtă în timp ce acesta își exercita atribuțiile de serviciu.

În urma incidentului, procurorii au deschis un dosar penal pentru ultraj, iar după administrarea probelor au solicitat arestarea preventivă a minorei. Instanța a admis cererea, aceasta urmând să rămână în arest pentru 30 de zile.

Ancheta este coordonată de procurorii competenți, care încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea. Polițistul a primit îngrijiri medicale în urma loviturilor suferite, iar cercetările continuă pentru documentarea întregii situații.

Autoritățile reamintesc că agresarea unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu reprezintă infracțiunea de ultraj și este sancționată de lege cu pedepse mai severe.

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