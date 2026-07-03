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Sorana Cîrstea, calificare în turul trei la Wimbledon

Sorana Cîrsrea

Sorana Cîrsrea

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat3 iul. 2026, 08:29
Actualizat3 iul. 2026, 08:30

Sorana Cîrstea s-a calificat, joi, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al sezonului, după ce a trecut fără emoții de australianca Kimberly Birrell, scor 6-3, 6-4.

Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA), cap de serie numărul 17 la Londra, a avut nevoie de doar o oră și 12 minute pentru a o învinge pe Birrell (28 de ani, locul 72 WTA). Româncă a reușit șase ași și, deși a avut mai puține mingi câștigătoare decât adversara sa (16 față de 18), a compensat printr-un joc mult mai solid, comițând doar 9 erori neforțate, față de 21 la Birrell.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată până acum, tot în favoarea Soranei Cîrstea: 6-3, 6-2, în primul tur de la Indian Wells, în 2023.

Prin calificarea în turul al treilea, Cîrstea și-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA. În runda următoare, românca o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre cehoaica Linda Noskova, favorita numărul 9, și columbianca Maria Camila Osorio.

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