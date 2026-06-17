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István Kovács, delegare importantă la Campionatul Mondial 2026! Ce meci va arbitra

Istvan Kovacs

Istvan Kovacs

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 17:48

Arbitrul român István Kovács a fost delegat în premieră la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Deși România nu a reușit să se califice la competiția mondială, țara noastră este reprezentată la cel mai înalt nivel prin arbitrul din Carei, considerat cel mai bine cotat „central” român al momentului.

István Kovács nu a fost delegat în prima etapă a fazei grupelor, însă va intra în acțiune într-una dintre partidele importante ale rundei secunde.

FIFA i-a încredințat conducerea meciului dintre Tunisia și Japonia, partidă programată în Grupa F a turneului final, un duel considerat echilibrat și cu miză importantă pentru calificare.

La cele două linii, arbitrul român va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, completând o brigadă în care se mai regăsesc oficiali din Costa Rica, inclusiv al patrulea arbitru și arbitrul asistent de rezervă.

Meciul dintre Tunisia și Japonia este programat duminică, 21 iunie, de la ora 07:00, și reprezintă o nouă etapă importantă în cariera internațională a lui István Kovács.

În ultimii ani, arbitrul român a fost delegat la unele dintre cele mai importante finale intercluburi din Europa, inclusiv în UEFA Champions League, Europa League și Conference League, consolidându-și statutul la nivel mondial.

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