Franța este noua campionă mondială la handbal feminin!

Naționala Franței a făcut o partidă perfectă în finala Campionatului Mondial de handbal feminin și s-a impus cu 31-28 în fața Norvegiei.
A fost un început de meci echilibrat, în care Franța a alternat perioadele de avantaj la un gol cu egalitățile, dar după câteva minute de joc a urmat o perioadă bună pentru norvegience, care au condus și la două goluri diferență (8-6 și 9-7).
Naționala pregătită de Olivier Krumbholz a reușit apoi să reechilibreze partida și a forțat înspre finalul reprizei, reușind să se desprindă pe tabelă și să încheie prima parte cu un avantaj de trei goluri, 20-17.
În semfinale, Norvegia a avut parte de un meci dramatic, reușind să se impună în ultima secundă a prelungirilor în fața Danemarcei, și exista riscul ca efortul din acea partidă să își lase amprenta asupra jocului nordicelor, care timp de aproape 20 de minute din repriza secundă nu a reușit să se apropie la mai puțin de două goluri de adversara sa.
O aruncare de la 7 metri ratată de franțuzoiace și un atac rapid purtat de nordice a redus, însă, diferența la doar un gol, 26-25, cu puțin înainte de a se intra în ultimele zece minute de joc.
Două greșeli imense comise de norvegience în superioritate numerică au părut să le destabilizeze moralul și le-au permis adversarelor să refacă o diferență de trei goluri pe tabelă (28-25).
Franța reușise să învingă Norvegia și în faza grupelor, însă atunci scorul a fost mult mai strâns, fetele pregătite de Krumbholz impunându-se cu 24-23, însă presiunea finalei și poate acea oboseală acumulată în meciul cu Danemarca au turnat plumb în picioarele nordicelor, care timp de mai multe minute nu au reușit să marcheze, golul 26 venind abia în minutul 54.
Franța a știut să gestioneze finalul și s-a impus cu 31-28, câștigând al treilea său titlu mondial din istorie, după cele din 2003 și 2017, deținând în același timp și titlul olimpic și pe cel mondial.
Sursă: Flashscore.ro