De ce a jucat FCSB cu rezervele în meciul cu Hermannstadt

FCSB a pierdut ultimul meci din play-out-ul SuperLigii, 0-2 cu Hermannstadt, rezultat în urma căreia campioana României a încheiat campionatul pe locul opt.

Chorbadzhiyski şi Rus au marcat cele două goluri ale partidei. Pentru „roş-albaştrii” urmează duelul cu FC Botoşani, ce va stabili echipa care se va lupta cu Dinamo pentru un loc în calificările Conference League.

„Eu am nevoie de jucători să jucăm meciul cu Botoşani. Nu au făcut nicio deplasare. Nu vreau să vorbesc punctual de jucători, o să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători. Înseamnă mulţi, pentru că sunt mulţi fără valoare. Sunt unii în care mi-am pus baza, m-au ajutat la câştigarea campionatului, dar acum nu mai pot să mă bazez pe ei. Parcă şi-au şters fotbalul din cap.

(n.r. din campionatul intern?) Nu, niciun jucător. Mâine mă întâlnesc cu MM, îmi prezintă, să aleg şi eu. Doar străini toţi. Doar cu bani, am luat eu vreodată jucători liberi? Duarte nu a fost chiar liber, a avut nişte probleme acolo... Eu nu iau jucători liberi. Ofri Arad a venit aşa pentru că a avut o problemă medicală şi, totuşi, parcă tot am plătit ceva...

Ofri Arad azi mi-a plăcut, e genul de jucător care îmi place mie, joacă rapid şi în faţă. I-am spus lui MM: „Să ştii că e posibil, începe campionatul şi era să fie încercat.” Sau George Popescu, i-am spus lui MM: „Bă, aşa calităţi, aşa manipulare a mingii, păcat că n-are bărbăţie, dar nu avem ce să facem, că e din naştere. Prea indolent... aia copilărească. Nu e de război...”, a spus Becali, la Prima Sport.