Advertising
Social· 1 min citire
Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”
Nicușor Dan (foto: profimedia)
Publicat31 aug. 2026, 10:26
SursăRealitatea.net
Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată anual pe 31 august. El a subliniat semnificația specială a ediției din acest an, marcată, pentru prima dată, simultan în România, Republica Moldova și Ucraina.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:47ANM: Vreme plăcută, cu șanse reduse de ploaie în intervalul 31 august - 13 septembrie
- 13:36Cât te costă să-ți trimiți copilul la școală în acest an. Rechizitele s-au scumpit cu până la 12%
- 12:46Echinocțiul de toamnă 2026 se apropie. Data exactă când ziua începe să piardă teren în fața nopții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News