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Un cioban dispărut, căutat de salvamontişti cu drona, a fost găsit decedat
Cioban găsit decedat
Publicat11 aug. 2026, 12:01
Sursărealitatea.net
Un cioban dispărut de la o stână din Munţii Făgăraş, căutat de salvamontişti inclusiv cu o dronă, a fost găsit decedat, marţi, în zona unei microhidrocentrale.
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