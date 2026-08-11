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Un cioban dispărut, căutat de salvamontişti cu drona, a fost găsit decedat

Cioban găsit decedat

Cioban găsit decedat

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 12:01
Sursărealitatea.net

Un cioban dispărut de la o stână din Munţii Făgăraş, căutat de salvamontişti inclusiv cu o dronă, a fost găsit decedat, marţi, în zona unei microhidrocentrale.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, bărbatul de 41 de ani a plecat voluntar, în urmă cu o zi, de la o stână aflată pe teritoriul administrativ al comunei Arefu. În momentul plecării, el nu purta încălţăminte.

Salvamont Argeş a anunţat că la operaţiunile de căutare au participat, alături de poliţişti şi jandarmi, doi salvatori montani sprijiniţi de câinele Olaf, specializat în căutarea în mediu natural, ei folosind şi o dronă dotată cu termoviziune. Bărbatul nu a fost găsit, iar ulterior poliţiştii au făcut publice semnalmentele lui.

'Ulterior mediatizării, bărbatul de 41 de ani a fost găsit decedat într-o microhidrocentrală din comuna Arefu. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză va fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă', precizează IPJ Argeş.

De asemenea, pentru stabilirea cauzei decesului va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale.

AGERPRES

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