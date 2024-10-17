TOPUL FIRMELOR DIN SECTORUL 3: PERFORMANȚE ȘI EXCELENȚĂ ÎN AFACERI

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a organizat Topul firmelor din sectorul 3, evidențiind performanțele economice remarcabile.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a organizat Topul firmelor din sectorul 3 în Aula Carol I din sediul său istoric. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei de sector, pentru a sărbători performanțele în afaceri ale companiilor din această unitate administrativ-teritorială. La Gală au participat alături de manageri ai celor mai performante companii din sector și reprezentanți ai administrației centrale. "Sectorul 3 concentrează una dintre cele mai puternice comunități de afaceri la nivelul Capitalei. Astfel, companiile cu sediul în această unitate administrativ-teritorială care au depus bilanțul anul trecut au realizat, cumulat, o cifră de afaceri de 72,7 miliarde lei, adică circa 14,6 miliarde de euro, valoare net superioară celor înregistrate la nivelul multor județe din țară, și un profit din exploatare de 8,1 miliarde lei (1,7 mld euro). De asemenea, companiile din sectorul 3 au generat, în anul 2023, 83 de mii de locuri de muncă. Dintre cele 11.921 firme care au îndeplinit criteriile de eligibilitate au fost premiate 3.554 firme (30% din totalul celor calificate), în cadrul a șapte secțiuni: servicii, comerț, industrie, construcții, cercetare-dezvoltare și high-tech, turism și agricultură, iar în cadrul fiecărei grupe, pe cinci clase de mărime: întreprinderi foarte mari, mari, mijlocii, mici si microîntreprinderi", a transmis CCIB într-un comunicat.

„Clasificarea companiilor eligibile în cadrul Topului subliniază nu doar performanțele reflectate în bilanțurile contabile, ci și eforturile semnificative depuse pentru sporirea competitivității, creșterea calității serviciilor, precum și performanța managerilor din mediul de afaceri local. Îmi face plăcere să subliniez că 38,3% dintre companiile premiate la nivelul sectorului 3 s-au calificat și la etapa pe municipiu a Topului. Totodată, dintre cele 830 firme care sunt eligibile pentru a primi trofeul de excelență pentru clasarea, timp de cinci ani consecutiv, pe primele trei poziții ale Topului firmelor din București – etapa pe municipiu, 19% sunt din sectorul 3”, a precizat Iuliu Stocklosa, președintele Camerei București în deschiderea Galei.

„În curând va fi disponibil Programul de Promovare a Exporturilor (PPE) aferent anului 2025, care beneficiază de cea mai mare sumă alocată vreodată de un Guvern post-revoluționar al României pentru susținerea exportului și a firmelor românești. Este un Program de 120 de milioane de lei, plus TVA, prin care vom organiza participarea a mii de firme românești la 75 de târguri internaționale și 19 misiuni economice”, a declarat dr. Doru Laurian Frunzulică, vicepreședinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE).

În context, înaltul oficial a dat detalii despre categoriile de cheltuieli eligibile prin PPE, avantajele de care pot beneficia companiile și a oferit informații utile despre modalitățile concrete în care ARICE sprijină activitatea de internaționalizare a afacerilor. Tot despre programe de sprijin pentru mediul de afaceri a vorbit și Răzvan Pârlăcăbescu, director cabinet al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului: „Pe lângă partea de politică publică pe care o facem, venim cu programe dedicate diverselor categorii de antreprenori: Start-Up Nation, pentru tineri, Femeia Antreprenor, precum și cu scheme de ajutor de stat precum Construct Plus, sau cea pentru industria prelucrătoare.”

Cele mai multe companii premiate în sectorul 3 activează în domeniul serviciilor (37,2% din total), fiind urmate de firmele din domeniul comerțului (30%) și de cele cu profil industrial (13,6%). Construcțiile concentrează 8,1% dintre firmele laureate, cercetarea-dezvoltarea și high-tech-ul – 5,9%, turismul – 4,6%, în timp ce doar 1,1% provin din agricultură, silvicultură și pescuit, mai transmite Biroul de Presă al CCIB. Pe lângă distincțiile acordate pentru rezultatele economice obținute în anul 2023, în cadrul evenimentului au fost decernate premii speciale Primăriei Sectorului 3 și unor companii cu capital autohton.

Sursa: Realitatea de Arges