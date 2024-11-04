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EDIȚIA A IV-A A TÂRGULUI DE CRĂCIUN DE LA PITEȘTI
EDIȚIA A IV-A A TÂRGULUI DE CRĂCIUN DE LA PITEȘTI
Târgul de Crăciun din Pitești, organizat de Primăria Municipiului, revine în perioada 30 noiembrie 2024 – 3 ianuarie 2025, aducând magia sărbătorilor în Piața Primăriei.
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