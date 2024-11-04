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EDIȚIA A IV-A A TÂRGULUI DE CRĂCIUN DE LA PITEȘTI

EDIȚIA A IV-A A TÂRGULUI DE CRĂCIUN DE LA PITEȘTI

EDIȚIA A IV-A A TÂRGULUI DE CRĂCIUN DE LA PITEȘTI

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 4 nov. 2024, 18:06

Târgul de Crăciun din Pitești, organizat de Primăria Municipiului, revine în perioada 30 noiembrie 2024 – 3 ianuarie 2025, aducând magia sărbătorilor în Piața Primăriei.

Târgul de Crăciun din Pitești, organizat de Primăria Municipiului, revine în perioada 30 noiembrie 2024 – 3 ianuarie 2025, aducând magia sărbătorilor în Piața Primăriei.

Deschiderea oficială a Târgului va avea loc sâmbătă, 30 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv. Atmosfera de poveste va fi întregită de un concert susținut de îndrăgita artistă Elena Gheorghe, conform unui comunicat al municipalității.

În decembrie, vizitatorii vor avea parte de bunătăți, decorațiuni de Crăciun și surprize tematice. Activități precum caruselul și roata panoramică vor fi disponibile pentru întreaga familie, iar fotocornerele vor oferi amintiri de neuitat. Evenimentele culturale și artistice, precum concertele și spectacolele, vor completa atmosfera festivă.

Programul complet al evenimentelor organizate în cadrul Târgului de Crăciun va fi anunțat în curând, invitând comunitatea la sărbătoarea ce va încânta sufletele în perioada sărbătorilor de iarnă.

Sursa: Realitatea de Arges

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