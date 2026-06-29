Advertising
Social· 1 min citire
Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Galați. A murit într-o mașină cuprinsă de flăcări
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Corod, județul Galați, a murit luni dimineață, după ce autoturismul în care se afla a luat foc.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:43Scandalul ROMATSA ia amploare. Inspecția Judiciară s-a autosesizat! Judecătoarea cazului, luată la țintă înaintea ședinței CSAT
- 13:05Subiecte BAC 2026 Limba Română: Bacovia la subiectul 3 pentru real și tehnologic
- 11:34Scădere importantă pe piața muncii: Rata șomajului a coborât la 3,21% în luna mai
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News