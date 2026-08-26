Belarus își verifică pregătirea de luptă. Decizia lui Lukașenko, anunțată după vizita lui John Ratcliffe la Moscova

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o verificare inopinată a nivelului de pregătire pentru luptă al armatei, pe fondul vizitei neanunțate a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova.
Secretarul Consiliului de Securitate al Belarusului, Aleksandr Volfovici, a anunțat că exercițiul va pune accent pe metodele de lovire a unui potențial adversar.
Militarii vor ține cont de experiența acumulată în conflictele din Ucraina și Iran, iar autoritățile vor verifica dacă unitățile pot desfășura operațiuni de luptă în condițiile actuale.
Volfovici a încercat să reducă temerile populației și a transmis că verificarea face parte din măsurile de pregătire militară planificate. Exercițiile includ și evaluarea utilizării dronelor și a altor metode moderne de luptă.
O nouă brigadă, formată lângă Ucraina
Măsura vine după ce Belarus a anunțat formarea unei noi brigăzi de asalt aerian în apropierea frontierei cu Ucraina, în zona Gomel. Minsk își adaptează astfel pregătirea militară la evoluțiile de pe front și la folosirea tot mai intensă a dronelor în conflictele recente.
În același timp, există informații potrivit cărora Moscova i-ar fi cerut lui Lukașenko să permită deschiderea unui nou front împotriva Ucrainei. Belarus ar putea fi folosit, potrivit unor relatări, și pentru operațiuni împotriva unor state NATO din regiune. Aceste informații nu înseamnă însă că Minsk a decis să intre într-un nou conflict.
Vizita șefului CIA la Moscova
John Ratcliffe a ajuns la Moscova pe 25 august, într-o deplasare care nu fusese anunțată public. Kremlinul a precizat că directorul CIA nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin și că vizita a avut drept scop realizarea unor contacte între serviciile de informații.
Vizita are loc într-un moment în care Statele Unite urmăresc îndeaproape pregătirile militare ale Rusiei și Belarusului. Potrivit unor informații citate de presa americană, Rusia a desfășurat recent exerciții de pregătire pentru mobilizare, inclusiv în regiunea Kaliningrad, iar serviciile americane analizează posibilitatea ca Moscova să testeze reacția NATO.