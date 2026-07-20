România, lovită de o schimbare brutală a vremii: de la 37 de grade la furtuni violente, grindină și vijelii de peste 80 km/h
Vremea
România trece de la caniculă și nopți tropicale la furtuni puternice, vijelii și ploi torențiale. Administrația Națională de Meteorologie a emis patru atenționări Cod galben, valabile în intervale diferite, pentru mai multe regiuni ale țării.
În timp ce sudul României va rămâne sub influența temperaturilor ridicate, în vest, centru, nord și est sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică. Schimbarea vremii vine în contextul pătrunderii unei mase de aer mai rece în jumătatea estică a Europei.
Cod galben de caniculă și nopți tropicale în mai multe regiuni
Prima atenționare Cod galben este valabilă din 19 iulie, ora 10:00, până pe 20 iulie, ora 10:00. Sunt vizate Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei, precum și sud-vestul Dobrogei.
În aceste zone, vremea este caniculară, iar disconfortul termic rămâne ridicat. Indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime ajung la valori cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.
Nopțile sunt tropicale, cu temperaturi minime care se mențin, în general, între 20 și 22 de grade Celsius. Vremea este călduroasă și în regiunile vestice și estice, unde disconfortul termic poate fi accentuat la nivel local.
Furtuni, vijelii și grindină în vestul și nordul României
Un alt Cod galben este valabil din noaptea de duminică spre luni, în intervalul 19 iulie, ora 22:00 – 20 iulie, ora 10:00. Atenționarea vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, vestul și nordul Transilvaniei, dar și nord-vestul Olteniei.
În aceste regiuni sunt perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vântul prezintă intensificări, iar vijeliile pot avea viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră.
Sunt așteptate și averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.
Manifestări specifice instabilității atmosferice pot apărea pe arii restrânse și în celelalte regiuni ale țării.
Canicula continuă luni în sudul României
Începând de luni, 20 iulie, ora 10:00, intră în vigoare un nou Cod galben de caniculă. Atenționarea este valabilă până marți, 21 iulie, ora 10:00, și cuprinde sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei.
În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități.
Noaptea va rămâne tropicală, cu temperaturi minime care se vor situa, în general, între 19 și 20 de grade Celsius.
Cod galben de furtuni în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia
Tot luni, de la ora 10:00 până la ora 22:00, va fi în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Atenționarea vizează cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și Carpații Orientali și Carpații Meridionali.
În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor avea viteze cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră și, izolat, vor putea depăși 80 de kilometri pe oră.
Vor fi posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și patru centimetri. În intervale scurte, de una până la trei ore, se vor acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea vor putea depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.
Vremea se răcește în România și în estul Europei
Trecerea de la caniculă la furtuni este legată de schimbarea vremii care începe să cuprindă o mare parte din Europa. După o perioadă neobișnuit de lungă de căldură extremă, aerul rece pătrunde în jumătatea estică a continentului.
Europa Centrală și Peninsula Balcanică, regiuni afectate în ultima perioadă de temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și supraîncălzirea orașelor, vor avea parte în această săptămână de o răcire semnificativă.
Schimbarea este provocată de pătrunderea unor mase de aer rece și instabil din nordul Europei. Sub influența unui sistem de joasă presiune, temperaturile din timpul zilei vor scădea până la valori normale pentru această perioadă și se vor menține, în general, sub 30 de grade Celsius.
Pentru locuitorii orașelor din România, Ungaria și Polonia, dar și din alte zone ale Peninsulei Balcanice, scăderea temperaturilor va reduce disconfortul termic. Aerul mai rece va permite și răcirea locuințelor, clădirilor și infrastructurii care au acumulat multă căldură în timpul valurilor de caniculă.
Aerul rece va favoriza apariția furtunilor puternice
Odată cu scăderea temperaturilor, vor apărea furtuni în regiunile în care aerul rece se va întâlni cu masa de aer fierbinte rămasă deasupra Mediteranei Centrale și a sudului Peninsulei Balcanice.
Spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate averse torențiale care ar putea diminua parțial seceta. Ploile nu vor fi însă suficiente pentru a reduce semnificativ pericolul incendiilor de vegetație, care rămâne ridicat după valurile de căldură din ultima perioadă.
Pentru milioane de oameni din centrul și estul Europei, răcirea va reprezenta o pauză după săptămânile cu temperaturi foarte ridicate, înainte ca vremea de vară să treacă prin alte schimbări.
De ce se schimbă radical vremea în Europa
Principalul factor care determină această schimbare este întărirea unei zone de presiune ridicată deasupra Oceanului Atlantic. Aceasta permite formarea unui val de aer rece în nordul Europei, care va coborî treptat spre sud în următoarele zile.
Masa de aer rece va înainta în spatele unui front atmosferic și va cuprinde, până la mijlocul săptămânii, Europa Centrală și Europa de Est. Joi, temperaturile vor ajunge cu 4 până la 8 grade Celsius sub valorile normale, iar aerul rece se va răspândi în întreaga jumătate estică a continentului.
În sud-vestul Europei, vremea va rămâne însă extrem de caldă. Diferențele de presiune dintre vestul și estul continentului vor favoriza deplasarea maselor de aer pe direcția nord-sud. Aerul rece va coborî din nordul îndepărtat al Europei spre Balcani și va ajunge, către sfârșitul săptămânii, inclusiv în estul Mării Mediterane.
Efectele răcirii vor fi mai puternice vineri și sâmbătă
Cele mai puternice efecte ale valului de aer rece sunt așteptate vineri și sâmbătă, când acesta va ajunge până în sudul extrem al Peninsulei Balcanice. Din cauza blocajului atmosferic persistent deasupra Atlanticului, răcirea vremii în estul Europei va continua și în weekendul următor.
Temperaturile măsurate la nivelul solului vor fi neobișnuit de scăzute miercuri și joi în Europa Centrală și de Est. Cele mai mari diferențe față de valorile normale sunt prognozate joi în nordul Italiei, Slovenia, Croația, Austria, Cehia, Slovacia și Polonia. Vremea va fi mult mai rece decât în ultimele săptămâni, iar scăderea temperaturilor va fi însoțită și de intensificări ale vântului.
Vineri și sâmbătă, diferențele față de temperaturile normale pentru sfârșitul lunii iulie vor fi considerabile. În sudul Balcanilor, sudul Italiei și Grecia, masa de aer din straturile joase ale atmosferei ar putea fi cu 10-12 grade Celsius mai rece decât în mod obișnuit.
Nopțile vor deveni mai răcoroase în centrul și estul Europei
Vântul se va intensifica de miercuri până sâmbătă, pe fondul diferenței mari de presiune dintre vestul și estul continentului. În numeroase regiuni, vremea vântoasă va menține senzația de răcoare.
În multe zone, vremea va fi însă uscată și vântoasă, astfel că pericolul incendiilor de vegetație va rămâne foarte ridicat.
De la mijlocul săptămânii și până în weekend, temperaturile din timpul nopții și al dimineții vor coborî spre 10-15 grade Celsius în numeroase țări din Europa Centrală și de Est.
Valorile mai scăzute vor ajuta la răcirea locuințelor care au acumulat foarte multă căldură în ultimele săptămâni. În unele regiuni, temperaturile minime ar putea ajunge în jurul valorii de 10 grade Celsius, mai ales în nopțile senine și fără vânt.
Temperaturile maxime vor coborî spre 20-25 de grade
Și temperaturile din timpul zilei vor fi mult mai scăzute decât cele înregistrate recent. Din Benelux, Germania și Polonia până în nordul Peninsulei Balcanice, maximele se vor situa, în general, între 20 și 25 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Temperaturile vor crește ușor până în weekend, însă pentru numeroase regiuni răcirea va fi una mult așteptată.
Chiar și în sudul Italiei, Grecia și Turcia, temperaturile extreme vor fi mai puțin răspândite spre sfârșitul săptămânii. Vineri, maximele se vor situa, în general, în jurul valorii de 30 de grade Celsius sau puțin peste acest prag. În Peninsula Iberică va rămâne însă extrem de cald. În Spania și Portugalia, temperaturile vor continua să atingă sau să depășească 40 de grade Celsius.
Furtuni severe din Italia până în România și sudul Balcanilor
Înaintarea valului de aer rece va destabiliza atmosfera în zonele aflate la marginea sa. Întâlnirea dintre aerul rece și masa de aer fierbinte va crea condiții favorabile pentru apariția unor furtuni puternice, din Italia până în sudul Balcanilor.
Furtuni severe ar putea apărea de miercuri până vineri, pe măsură ce centrul masei de aer rece înaintează spre Marea Ionică și Grecia. Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în sudul Peninsulei Balcanice, din Grecia până în România, precum și în zona Mării Negre și în Ucraina.
Ploi frecvente și furtuni vor apărea și în nord-estul Europei până la mijlocul săptămânii. Aerul rece venit din nord va traversa regiunea mai caldă a Mării Baltice și va favoriza formarea fenomenelor meteorologice instabile.
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