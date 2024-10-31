DISPARIȚIE ALARMANTĂ: Copil de 14 ani dispărut dintr-un centru de plasament din Mioveni

Un copil în vârstă de 14 ani, Marin Raul, a dispărut din centrul „Casa Noastră Mioveni”, fiind dat dispărut de poliție.

Un copil în vârstă de 14 ani, Marin Raul, a dispărut din centrul „Casa Noastră Mioveni”, fiind dat dispărut de poliție.

În dimineața zilei de 31 octombrie a.c., polițiștii din Mioveni au fost sesizați cu privire la dispariția unui copil de 14 ani. Marin Raul a plecat de la centrul „Casa Noastră Mioveni”, unde se afla instituționalizat, în cursul zilei de miercuri, 30 octombrie a.c., și nu s-a mai întors. Conform discuției telefonice purtate cu educatoarea, băiatul ar fi trebuit să se întoarcă în seara aceleiași zile. Minorul are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde.

Copilul a mai dispărut și în trecut, tot voluntar. Semnalmente: aproximativ 1,60 m înălțime, aproximativ 50 de kg, păr negru, fade, ochi căprui, cicatrice pe obrazul stâng. Vestimentația la momentul plecării: pantaloni de culoare bleumarin, geacă neagră, lungă cu glugă, șapcă neagră și adidași de culoare neagră, cu talpă albă. Persoanele care pot da relații cu privire la minorul în cauză sunt rugate să apeleze Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 sau Poliția Orașului Mioveni, la telefon 0248 261499.

Sursa: Realitatea de Arges