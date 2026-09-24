Percheziții în Bihor într-un dosar de delapidare de 28 de milioane de lei. Donațiile pentru copii, în centrul anchetei

Polițiștii și procurorii au făcut joi 10 percheziții în București și în județul Bihor, într-un dosar de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 28 de milioane de lei și verifică modul în care o parte dintre donațiile strânse pentru tratamentul unor copii bolnavi ar fi fost transferate către mai multe firme.
Cum ar fi fost transferați banii
Ancheta vizează perioada 2020-2026 și un bărbat de 55 de ani, președintele unei asociații din județul Bihor care colecta fonduri pentru persoane cu probleme medicale.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat împreună cu alte cinci persoane și ar fi încheiat contracte cu mai multe societăți pentru servicii precum mentenanță IT, publicitate, marketing și fotocopiere.
Există suspiciunea că unele dintre aceste servicii nu ar fi fost prestate în realitate. În alte situații, valoarea sau volumul serviciilor facturate nu ar fi corespuns prestațiilor efectuate ori necesităților reale ale asociației.
Prin acest mecanism, o parte din banii proveniți din donații ar fi fost scoasă din patrimoniul organizației și transferată către firmele respective.
Zece percheziții în București și Bihor
Descinderile au avut loc la sediile unor persoane juridice și la domiciliile unor persoane fizice din București, Oradea, Valea lui Mihai, Curtuișeni și Borș.
Polițiștii au ridicat documente contabile, facturi, contracte și alte înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. De asemenea, au fost ridicate patru telefoane mobile.
Asociația pentru micuțul Noel, vizată în anchetă
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, ancheta vizează Asociația pentru micuțul Noel, organizație cunoscută pentru campaniile de strângere de fonduri destinate copiilor cu boli grave. Una dintre percheziții a avut loc la sediul asociației din Curtuișeni.
Asociația a fost înființată în 2019, după cazul lui Noel, un copil diagnosticat cu amiotrofie spinală musculară de tip 1. Potrivit informațiilor prezentate de organizație, aceasta a contribuit ulterior la plata tratamentelor pentru peste 200 de copii, în valoare totală de peste 10 milioane de euro.
Ancheta este în desfășurare, iar cercetările urmăresc stabilirea modului în care au fost gestionate fondurile și a persoanelor care ar fi fost implicate în presupusul mecanism financiar.