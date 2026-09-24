„Povestea fântânei” – mărturia emoționantă a Lăcrămioarei Perijoc la Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS

Un nou episod din seria Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS o aduce, în premieră, pe Lăcrămioara Perijoc, care vorbește deschis despre un capitol dificil din trecutul ei și despre momentul care i-a schimbat cursul vieții.
Lăcrămioara Perijoc povestește despre dorința puternică de a reuși și despre o promisiune pe care și-a făcut-o sieși în perioada în care a hotărât că trebuie să plece mai departe și să-și construiască o altă viață. Acea promisiune viza, în primul rând, familia:
„Mi-am făcut o promisiune, mi-am spus că, dacă eu în viață o să reușesc să plec de-acolo, primul lucru pe care îl voi face este să-i ajut pe ai mei.”
„Când am câștigat primii bani din box, m-am dus și am construit o fântână acolo.”
Povestea Lăcrămioarei Perijoc pune în lumină legătura strânsă dintre greutățile trecutului, ambiție și grija față de cei apropiați. Dincolo de momentele dificile prin care a trecut, mărturia ei transmite un mesaj despre speranță și despre puterea de a-ți respecta angajamentele luate față de tine însuți și față de familie.
Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00.