Paradisul iubitorilor de pisici: cazare, mic dejun și internet gratuit pe o insulă din Grecia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 16:50

Iubitorii de pisici au ocazia să petreacă o perioadă pe insula grecească Syros fără să plătească pentru cazare și mic dejun. În schimb, voluntarii trebuie să se implice în îngrijirea pisicilor abandonate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pisicigrecia